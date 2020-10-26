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بالأسماء.. «بوشناف» يصدر قرارا بتكليف مدراء للأمن في 6 مدن بالمنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أصدر المستشار إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية في الحكومة الليبية، اليوم الثلاثاء، حركة تغييرات بين مدراء الأمن في المنطقة الشرقية.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية: “بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م وتعديلاته، وعلى أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذي، وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 2018 م بشأن هيئة الشرطة المعدل، وعلى قرار مجلس النواب رقم 24 لسنة 2014 م بشان منح الثقة للحكومة الليبية المؤقت، وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2018 م بشأن منح الثقة لبعض الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري”.

وتابع البيان “وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2020 م بتسمية مدير عام منفذ أمساعد البري، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 289 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنفذ أمساعد البري، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 م بإضافة حكم لقرار مجلس الوزراء رقم 289 لسنة 2020 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنفذ امساعد البري، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 982 لسنة 2012 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لوزارة الداخلية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1005 لسنة 2020 م بشأن تكليف ضباط شرطة بمهام”.

وأضاف “لدواعي المصلحة العامة، يكلف الضباط المذكورين أدناه بمهام مدراء الأمن كل حسب المديرية المبينة أسمه وهم:

-عميد/ إدريس محمد محمد السعيطي: مديرا لمديرية أمن الأبيار

-عميد/ عادل عبدالعزیز عمر العرفي” مديرا لمديرية أمن البيضاء

-عميد/ خالد عبدالعزيز البسطة: مديرا لمديرية أمن اجدابيا

-عقيد/ ونيس أحمد عبدالله الشكري: مديرا لمديرية أمن بنغازي

-عقيد/ محمد مسعود جبريل الدرسي: مديرا لمديرية أمن منفذ أمساعد البري

-عقيد/ أحمد محمد علي الشامخ: مديرا لمديرية أمن راس لانوف

عقيد/ جبريل شعيب حمد: مديرا لمديرية أمن أمساعد

وختم البيان “يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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