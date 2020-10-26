الثني يتعهد بتنفيذ مشروع توصيل خط مياه الشرب إلى بلدية خليج السدرة

تعهد رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني بتنفيذ مشروع توصيل خط مياه الشرب من الخط الرئيسي للنهر الصناعي إلى بلدية خليج السدرة، في أسرع وقت ممكن، بعد فشل المحاولات السابقة من جهاز النهر في تنفيذه.

جاء ذلك خلال اجتماع الثني أمس الأحد مع وفد البلدية، متمثل في رئيس وأعضاء المجلس التسييري لها، ورئيس وأعضاء مجلس الحكماء والمنسق الاجتماعي للقيادة العامة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووعد الثني بالإسراع في مراجعة واستكمال مشاريع المياه، وتنفيذ بعض المشاريع المستحدثة بشأن توصيل المياه في بعض المناطق البلدية، والتعاقد على صيانة بعض آبار سقاية المواشي.

اقرأ أيضا: الثني يطلب من هيئة التعليم التقني إعداد قاعدة بيانات خاصة بالليبيين والأجانب

كما وجه بتوفير السيارات والآليات التي تحتاجها مراكز الشرطة بالمنطقة وفرع البحث الجنائي، والحرس البلدي، والشرطة الزراعية ومكتب هئية السلامة الوطنية، وشركة الخدمات العامة وشركة الصرف الصحى مع إعادة هيكلتهما إداريا.

وتعهد بمنح وظائف استثنائية للباحثين عن العمل، على أن توزع عبر مجلس الحكماء بكل منطقة، وبالتنسيق مع أعضاء المجلس التسييري ومكتب العمل والتاهيل، ومن ثم تحال إلى رئيس الحكومة لتميكنهم من العمل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا