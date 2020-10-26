وزير الخارجية الأمريكي: على الجميع في ليبيا الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

مع انطلاق الحوار السياسي الليبي افتراضيا اليوم الإثنين بين مختلف الأطراف برعاية الأمم المتحدة، شدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على ضرورة التقيد بوقف إطلاق النار الدائم، وخروج جميع الميليشيات والقوات الأجنبية من البلاد.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الشامل في ليبيا ونشيد بالقادة الليبيين لوضعهم بلادهم في المرتبة الأولى، كما أكد على وجوب التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق.

واليوم بدأت عشرات الشخصيات الليبية حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف الأمم المتحدة، في خطوة هي الأولى ضمن إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستتواصل عبره مناقشة نتائج المباحثات التي تمت في الأسابيع الاخيرة بخصوص الملفات العسكرية والاقتصادية والمؤسساتية.

و أوضحت الأمم المتحدة أن الملتقى “يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من اجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديموقراطية للمؤسسات الليبية”.