ليبيا الان

خارجية الوفاق تدعو ماكرون للاعتذار للمسلمين

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

استنكرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وخطابه الرسمي الذي يسيء للعلاقات الفرنسية مع العالم الإسلامي داعية الرئيس الفرنسي إلى العدول عن تصريحاته الاستفزازية والاعتذار لأكثر من مليار مسلم منهم فرنسيون.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد القبلاوي إن تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية مذكرا الرئيس الفرنسي بإعلان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2018 بأن الإساءة للنبي الكريم لا تندرج تحت حرية التعبير.

وأشار القبلاوي إلى أن التطرف الذي يتخذه الرئيس الفرنسي شماعة لإساءته لا يمت للدين الإسلامي بصلة والجماعات المتطرفة لا تمثل هذا الدين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لا. على. اساس. انت. وأمثال. ياكلب. طبقوا. في. مقولة. الرسول. هلبة. هههه. حتى. هذه. أمر. سياسي. اللي. ديروا. وبتوجيهات. من. التركي. النكرة.وليس.حبا.في.النبي.او.الاسلام.وذلك.ان.الفرنسي.يقف.حجر.عثرة.في.شرق.المتوسط.وعدم.رضاه.علي.التواجد.التركي.في.ليبيا.لكن.انكم.تريدوننا.اننا.نقتنع.ان.المشري.ومجلسه.الحقير.او.السراج.الاهبل.من.اجل.الاسلام.والنبي.والكلام.الفارغ.فهذا.تضحكون.به.علي.انفسكم.واذا.كنتم.تريدون.فعلي.المسلمين.ايضا.ان.يعتذروا.علي.ماحصل.علي.المعلم.الفرنسي.الذي.قتل.ذبحا.وبدم.بارد.حتي.ولوشتم.النبي.فالنبي.صلي.الله.عليه.وسلم.كان.بجانبه.اليهودي.وكان.يضع.القاذورات.علي.ظهره.وفي.بيته.ولم.يامر.بقتله.اوذبحه.ولو.كان.النبي.محمد.معنا.لاتي.باللوم.علي.الكلاب.التي.فعلت.تلك.الجريمة.البشعة.وليس.علي.المعلم.الفرنسي.ولهذا.لاتزايدوا.علي.الناس.بالدين.وددغة.العواطف.فهذا.الامر.ولي.زمنه.وانتهي.ووذلك.بمحاولتكم.الخبيثة.لتهيج.مشاعر.الناس.وكل.ذلك.ورا.مكسب.سياسي.معين.مثلكم.مثل.الخرفان.الاخوان.المسلمين.سوا.المتواجدين.في.تركيا.المعفنة.وقطيرة.المنتنة.

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