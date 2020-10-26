تأمين وحماية سرت والجفرة تطالب بالمشاركة في حوار تونس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أبدت غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة لحكومة الوفاق، استغرابها الشديد للأسماء المطروحة في قائمة الملتقى السياسي الليبي، المرتقب عقده في التاسع من نوفمبر المقبل، متسائلة: “من الذي اختار هذه الأسماء؟”.

وأضافت الغرفة في تدوينة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه يجب على مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، الكف عن العبث بمصير الليبيين.

وتابعت “نؤكد لها بأنها لا تملك الحق في فرض أي شيء غير مرغوب فيه من ناحيتنا”، مشيرة إلى أنه من الضروري إشراك القوات المساندة الموجودة على الأرض في أي حوار قادم، مهددة بأن النتائج ستكون وخيمة وغير مقبولة، وفق قولها.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، في وقت سابق، انطلاق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي، والذي سيبدأ أولى اجتماعاته غدًا الإثنين، عبر الاتصال المرئي، على أن ينطلق اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر المقبل في العاصمة التونسية.

وذكرت البعثة في بيان، طالعته “أوج”، أن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر.

ووجهت البعثة وفق البيان، الدعوة لـ75 مشاركًا ومشاركة من ليبيا يمثلون أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.