معيتيق يدعو إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سعر صرف الدينار

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق أحمد معيتيق إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة سعر صرف الدينار الليبي، سواء على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية أو الشخصية.

وأوضح، في بيان اليوم الإثنين، أن الأمر سيسهم في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموزاية، ومعالجة أزمة نق السيولة النقدية في المصارف التجارية.

وهنأ معيتيق الشعب الليبي على إعادة فتح جميع الحقول النفطية وآخرها حقل الفيل، وانتهاء الإغلاقات في كافة الموانئ، والبدء في تصدير شحنات النفط التي توقفت لفترة طويلة.

معيتيق يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم

وحث مؤسسات الدولة على بذل مزيد من الجهود واستثمار الحالة الإيجابية بعد الاتفاق المبرم المدة الماضية، والذي بموجبه استؤنف الإنتاج، ما أكد حسن النوايا، بعد حالة انعدام الثقة والصراع المسلح.

وتابع: «لقد بعث اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الأمل في معالجة مستدامة للأزمة الاقتصادية الخانقة، التي كبلت البلاد وعطلت مرافقها ومؤسساتها عدة سنوات».

واختتم: «وقد كان الاتفاق الاقتصادي لفتح الحقول النفطية باكورة حراك نجح في تحريك عجلة التفاوض والحوار الوطني، وأنتج توافقات كبيرة لإعادة تدفق النفط، وفتح آفاقا واسعة للتصالح، والتئام شمل الوطن الذي بات قريبا».

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