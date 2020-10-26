بسبب توجيه الشكر لحفتر.. النواصي وغنيوة يهاجمون البعثة

أخبارليبيا 24 – متابعات

أبدت ميليشيات النواصي المعروفة بـ”القوة الثامنة”، وقوة الردع والتدخل المشتركة المعروفة بميليشيا غنيوة، استغرابهم الشديد، من رسالة الشكر الموجهة من قبل البعثة الأممية إلى ما وصفته بـ” مجرم الحرب (الفرجيني)” قبل يومان، في إشارة إلى قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وتساءلت المليشيات في بيانٍ إعلامي عبر حسابهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ماذا هذا الشكر؟، قبل أن تجيب: “ربما يكون على “المقابر الجماعية” التي لا تزال تظهر يومًا بعد يوم والمتسببة فيها آلات القتل التابعة له، وربما على “الألغام و المتفجرات” التي لا تزال تخطف منا خيرة شبابنا وأهالينا جنوب العاصمة، أو ربما شكرته على حماية المواني والحقول النفطية بواسطة مرتزقته (الروس و الجنجاويد)”.

ووصفت المليشيات البعثة الأممية بـ”المشكوك في تدبيرها”، متهمة إياها بأنها لا تزال تدس السم في العسل للبلاد.

وهاجمت الميليشيات البعثة، مؤكدة أنها “تكيل الأمور بمكيالين، ولطالما تعجبنا من مواقفها قبل وأثناء الحرب”، مشيرة إلى أنهم لم يروا منها موقفًا واضحًا يدين الاعتداء على العاصمة آنذاك، ولم تسمي الأمور بمسمياتها يومًا كما شكرت “المجرم” بالاسم شخصيًا الآن.

وختمت بقولها “نُذكر البعثة بأنها وسيطة بين الليبيين لا وصية عليهم، ونشدد عليها الالتزام بعملها، ونحذرها من تجاوز اختصاصاتها الموجودة من أجلها في بلادنا”.

ووجهت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الشكر لـ قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، على ما بذله من مجهود وطني لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن جهوده دلت على رغبته في السلام وإنهاء حالة الاحتقان التي سادت لفترة طويلة، وحقنت دماء الليبيين.

وأعربت المبعوثة الأممية، في وقت سابق، عن سعادتها من توصل اللجنة العسكرية 5+5 إلى اتفاق يتضمن وقف مستدام لإطلاق النار في ليبيا، واصفة ثمار الاجتماعات بأنها نتيجة جهود عظيمة بين العسكريين في اللجنة المشتركة، نتيجة عمل وطني جاد وشاق.

وأوضحت، أن الروح الوطنية سادت بين أطراف الاتفاق الليبي، على مدار المفاوضات التي تمت، آملة أن يسهم هذا الأمر في إنهاء معاناة الليبيين، وأن يحقق نجاحًا لليبيا على المستويين السياسي والاقتصادي.