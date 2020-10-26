رئيس الحكومة يطلع على نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام

اطلع رئيس الحكومة، عبد الله الثني، على نتائج عمل لجنة الأزمة المشكلة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس وأعضاء اللجنة في مدينة بنغازي، بحضور وزير الداخلية.

الاجتماع تم خلاله عرض نتائج عمل لجنة الأزمة خلال الزيارات الميدانية التي أجرتها في عدد من المدن والمناطق وعدد من المؤسسات.

كما أوضح الثني عمل الحكومة وكافة الجهات التابعة لها على حلحلة الأزمات وتفكيك الاختناقات وتسيير الأمور الخدمية والمعيشية اليومية للمواطنين، مؤكدا أن عمل الحكومة وما تقدمه يأتي في ظل انعدام الإيرادات المالية والظروف التي تمر بها البلاد بما سبب عجزا في تغطية بنود الميزانية العامة.

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