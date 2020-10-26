ليبيا الان

سالفيني: صيادينا رهائن في ليبيا كأنه ليس لدينا وزير خارجية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي المعارض ماتّيو سالفيني، إن “صيادينا ما يزالون رهائن في ليبيا”، أما من ناحية لويجي دي مايو، فكأننا ليس لدينا وزير خارجية”.

وأضاف سالفيني في بث فيديوي مباشر على (إنستغرام) الليلة الماضية، تعليقاً على مرسوم رئيس الوزراء الجديد الخاص بحالة طوارئ كوفيد 19: “نحن ننظم أمورنا، ولقد سمعت من إدارتنا اليوم، أن بعض رؤساء البلديات من حزبنا سيقدمون طعناً ضد هذا المرسوم العقابي الظالم” بحسب وكالة آكي.

وأشار زعيم حزب الرابطة إلى أنه “سنطلب لقاء مع رئيس (الجمهورية سيرجو) ماتاريلا، كونه الضامن للدستور”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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