المسماري: قطر تستخدم عملاءها لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار

كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري عن أن قطر تستخدم عملاءها لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه عبر اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقال المسماري في إيجاز له، اطلعت عليه “الساعة 24″، إن “ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما أسمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي”.

وأبرم فتحي باشاغا، وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ”التعاون المشترك” وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.

“الاتفاقية” التي وقعها “باشاغا” بحضور وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد سيالة، عقب لقاء أمير قطر تميم بن حمد، تتيح للسلطات القطرية، الاطلاع على «الهويات الشخصية» لليبيين بدعوى إنشاء «قاعدة بيانات وطنية»، كما نصت على تبادل المعلومات حول الأشخاص و«التنظيمات الإرهابية» بغرض «مكافحة الإرهاب»، وفق زعمهم.

وبحسب “الاتفاقية” – التي اطلعت عليها صحيفة الساعة 24″ – فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية “المسائل الأمنية” وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية.

ووفقا لـ”الاتفاقية” ستتعاون “الوفاق” مع قطر في مجال “التجارة غير المشروعة” و”غسل الأموال”، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.