معتوق : قائمة المشاركين في المحادثات التونسية لا تمثل كافة مناطق ليبيا وأكثر المشاركين من الإخوان

كشف رئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، اليوم الإثنين، عن أسباب انسحابه من المشاركة في الحوار السياسي في تونس، موضحا أن القائمة تضم أسماء جدلية وغير واضحة، كما أنه لا يوجد توازن بين المشاركين من كافة المناطق.

وقال معتوق في مداخلة هاتفية رصدتها ليبيا 24، إن أكثر المشاركين في المحادثات التونسية من تنظيم الإخوان الإرهابي و ما يسمى بمجلس الدولة و أعضاء ما يعرف بالمؤتمر الوطني المنتهية ولايته، لافتا إلى أن هذه الأسماء تشارك في المحادثات الليبية منذ عشرة سنوات ويتم تدويرهم مرة أخرى للمشاركة في الحوارات السياسية.

وأشار معتوق الى أنه إذا تمت المحادثات في تونس بين أفراد هذه القائمة سيخرج اتفاق صخيرات جديد لا يمثل كافة الأطراف الليبية، مطالبا البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا بأن ترفع يدها عن الليبيين، مؤكدا أن المواطنين الليبيين قادرين على حل مشكلاتهم بأنفسهم.

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