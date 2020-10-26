رئيس الحكومة يتابع أوضاع واحتياجات بلدية خليج السدرة

اطلع رئيس الحكومة أمس على أوضاع بلدية خليج السدرة وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وفد من مسؤولي البلدية وأعيانها وحكمائها.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة احتياجات البلدية الضرورية وكيفية توفيرها من قبل الحكومة، وآليات تسهيل كافة الإجراءات لضمان وصول كافة الخدمات إلى البلدية على أكمل وجه.

كما تطرق الاجتماع إلى احتياجات مديرية الأمن بالبلدية وكيفية توفير الدعم لها، إضافة إلى سير عمل عدد من المشاريع الحكومية داخل نطاق بلدية خليج السدرة.

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