رئيس الحكومة يتابع أوضاع واحتياجات بلدية خليج السدرة

اطلع رئيس الحكومة أمس على أوضاع بلدية خليج السدرة وأبرز احتياجاتها، وذلك خلال اجتماع عقده في رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي مع وفد من مسؤولي البلدية وأعيانها وحكمائها.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة احتياجات البلدية الضرورية وكيفية توفيرها من قبل الحكومة، وآليات تسهيل كافة الإجراءات لضمان وصول كافة الخدمات إلى البلدية على أكمل وجه.
كما تطرق الاجتماع إلى احتياجات مديرية الأمن بالبلدية وكيفية توفير الدعم لها، إضافة إلى سير عمل عدد من المشاريع الحكومية داخل نطاق بلدية خليج السدرة.
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