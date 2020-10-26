لعدم توفر الشروط الصحية.. الحرس البلدي يغلق مطاعم في أجدابيا

أغلق جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، الأحد، عدد من المطاعم العاملة بالمدينة وضبط عاملين بدون شهادات صحية كانوا يعملون فيها.

وقال مكتب الإعلام بالجهاز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، إن هذا الإجراء جاء عقب ضبط العديد من المخالفات الصحية بالمطاعم خلال جولات تفتيشية للدوريات الأمنية المتحركة التي قام بها أعضاء الجهاز على عدد من المطاعم.

وأوضح مكتب الإعلام أن المخالفات الصحية تمثلت في انعدام الاهتمام بالنظافة بالإضافة إلى ضبط عاملين أجانب يعملون بدون شهادات صحية تسمح لهم بمزاولة المهنة حسب الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأكد الجهاز أنه جرى إغلاق عدد من المطاعم «إلى حين استيفاء الشروط الصحية الواجب توافرها وإحالة البعض الآخر إلى قسم الإيرادات بالفرع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين».

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