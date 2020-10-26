ليبيا

بوابة افريقيا-وكالات |

26 October, 2020

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ووصفه بأنه خطوة شجاعة، مطالباً بمغادرة كل المقاتلين الأجانب البلاد خلال 90 يوماً بما يتماشى مع الاتفاق.

وأضاف بومبيو، الذي وصل إلى نيودلهي وهي أول محطة في جولته الآسيوية، أن من المهم أن تساند كل الأطراف المعنية نجاح المحادثات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.

وقال في بيان «نشيد بالقيادات الليبية من الجانبين لاتخاذ تلك الخطوة الشجاعة».

وكتب وزير الخارجية الأميركي على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، ونشيد بالقادة الليبيين لكونهم وضعوا مصلحة بلادهم أولاً».