المسماري: قطر بمساعدة عملائها تحاول خرق وقف إطلاق النار

بنغازي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

26 October, 2020

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري،الإثنين، قطر وبمساعدة عملائها بمحاولة خرق وقف إطلاق النار.

وقال المسماري في تدوينة على الفيسبوك، :” ما قامت به قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ماسمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5″.

وأضاف أنه ما قامت به الدوحة يعد محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه في جنيف من وقف لإطلاق النار، مؤكدا أنه أسلوب قطر يعرقل وقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.