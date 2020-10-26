المسماري: توقيع اتفاقية أمنية مع قطر يعد محاولة لتقويض لتفاق في القتال

أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري أن توقيع قطر على اتفاقية أمنية مع ليبيا يعد محاولة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

وقال المسماري في بيان له “إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما أسمته باتفاقيات أمنيه يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

ووقعت حكومة الوفاق اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون أمني مع قطر، على إثر زيارة مسؤولين من حكومة الوفاق إلى الدوحة ولقائهم مسؤولين قطريين.

وبحسب مصادر صحفية فإن كلا من وزير الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا، وقعا اليوم اتفاقية تعاون أمني مع قطر في مجال مكافحة الإرهاب.