بالصور | عملية إيريني الأوروبية تفتش سفينة سورية قادمة من تركيا إلى مصراتة

ليبيا – أعلنت قيادة عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا “إيريني” أمس الأحد أنّ قواتها استوقفت وفتشت سفينة شحن تجارية سورية كانت في طريقها إلى مدينة مصراتة الليبية.

قيادة “إيريني” وفي بيان لها وفقًا لما نقله موقع قناة “روسيا اليوم” قالت إن فريقًا تابعًا للعملية تحرّك بالفرقاطة الفرنسية “لاتوش تريفيل” وصعد على متن السفينة التجارية “CAPT ABEDA”، التي غادرت ميناء أكدنيز جنوب شرق تركيا في 21 أكتوبر الحالي متجهة إلى ميناء مصراتة في ليبيا.

وأشار البيان إلى أنّ السفينة كانت على بعد 150 ميلًا بحريًا شمال غرب طبرق، وأن فريق إيريني فحص الوثائق المتوفرة على متن السفينة، وفتشوا البضائع المكوّنة من الأسمنت في أكياس كبيرة، لكن لم يتمَّ العثور على أي شيء مشبوه، وعاد الفريق الفرنسي إلى وحدته وسمح للسفينة بالمُضيِّ في طريقها.

وبحسب البيان، فإنه منذ 4 مايو الماضي عندما بدأت عملية “إيريني” نشاطها بعد إنشائها في مارس بقرار من الاتحاد الأوروبي، نفّذت دوريات وسط البحر المتوسّط، وأجرت أكثر من 1000 عملية نقل، و35 “مقاربة ودية” (زيارات توافقية على متن السفن التجارية)، و3 عمليات تفتيش للسفن التجارية للتحقّق من حمولتها.

ورصدت العملية أكثر من 16 ميناء ومنشأة نفطية، كما رصدت أيضًا 25 مطارًا ومهبطًا، و120 رحلة جوية ربما تحمل شحنات عسكرية ذهابًا وإيابًا من ليبيا وإليها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية