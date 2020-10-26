ليبيا الان

صهد: لابد من تمثيل قوات البركان ومهجرو المنطقة الشرقية في حوار تونس

تم النشر منذُ 4 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد القيادي في حزب الجبهة الوطنية إنّ معايير اختيار المشاركين في أي حوار مهمة وضرورية لإنجاح أي حوار.

صهد أشار خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبثُّ من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الـ 13 الذين سيمثّلون مجلس الدولة الاستشاري في الحوار تم اختيارهم في المجلس عن كل دائرة، معتقدًا أنّ من سيمثلون مجلس النواب تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية.

ودعا جميع المشاركين في الحوار إلى تغليب المصلحة الوطنية على مصالهم الشخصية؛ من أجل إنقاذ البلاد من الوضع الراهن.

وأضاف: “في النهاية نريد أن نرى ليبيين يتحاورون ولكن هناك إقصاء، عندما نأتي لتمثيل الأحزاب السياسية نجد أن بعض الأحزاب مُثّلت بطريقة مبالغ فيها وأحزاب لم تُمثّل، ومن على الأرض كقوات البركان لا بد أن يُمثّلوا، ومهجرو المنطقة الشرقية سواء بنغازي وأجدابيا ودرنة، عدد كبير جدًا ليس هناك تمثيل لهم، وهذا أحد المصاعب والعقبات التي ستواجهنا في هذه المسألة، لا بد من البعثة أن تتدارك أمر العدد الكبير لأنه لن يؤدي لأي غرض”.

كما أعرب عن تمنياته بأن تساهم البعثة الأممية في لقاء تونس من خلال تمكين الليبيين من إدارة المسألة. وفقًا لحديثه.

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • قال تعالى  : إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ .
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنَّه بئس الضجيع   ، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئست البطانة   )   
    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( «أربع من كنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهنَّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» )) 

    هؤلاء الخونة بيادق الفتنة في ليبيا لعنهم الله باعوا شرفهم من أجل حفنة من الدولارات
    مقولة: من الأفضل أن يكون أمامك أسد مفترس على أن يكون وراءك كلب خائن

    فتحي عمر التربي
    الصادق عبدالرحمن الغرياني
    عبدالحكيم الخويلدي بلحاج
    علي محمد الصلابي
    محمد يوسف المقريف
    إبراهيم صهد
    عبدالرحمن السويحلي
    نزار كعوان
    سامي الساعدي
    محمد الضراط
    سليمان دوغه
    محمد امطلل
    نعمان بن عثمان
    صلاح البكوش
    علي سليمان الاوجلي
    سامي سالم الاطرش
    يوسف شاكير
    فرج دردور
    بشير السويحلي
    جمعة القماطي
    محمود إسماعيل الرملي
    عزالدين عقيل
    رضوان الفيتوري
    كامل المرعاش
    جمال عبدالمطلب
    فرج زيدان
    حمزة ابو فارس
    أسامة الصلابي
    محمد بويصير
    علي السباعي
    عبدالرحمن الشاطر
    محمود عبدالعزيز الورفلي
    عبدالحكيم فنوش
    ناظم الطياري
    محمد امحيسن
    أحمد المدني
    رجب بن غزي
    علي ابوزعكوك
    عادل عبدالكافي
    فتحي الفاضلي

    رد