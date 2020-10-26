ليبيا الان

المهدوي: 50% من الأسماء المشاركة في منتدى الحوار السياسي محسوبين على تيار الإسلام السياسي

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن أسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي محبطة جدًا؛ بسبب وجود أسماء لشخصيات جدلية وتخصيص أكثر من 50% من الأسماء للمحسوبين على تيار الإسلام السياسي.

المهدوي أوضح في تصريح لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الإثنين أنّ ذلك مؤشر خطير على تعمّد البعثة الأممية إفشال مسار الحوار، منتقدًا إشراك البعثة لنسبة قليلة من الشخصيات التي تمثّل التيار الوطني.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة لم تضع معيارًا محددًا لاختيار الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي، ولكنها اختارت من سيوافق على رؤية البعثة ومخطّطها الجاهز والذي يحتاج لتوقيع شخصيات ليبية، على حد قوله.

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اشرب شاى وانسى فالتحرير سيكون على يد المشير عسكريا وسيبك من العك الخرفانى
    فيلم الموسم غاوى مشاكل للفنان اردوغان بدلا من عادل امام حيث يقوم بتوزيع الشاى بنفسه من حافلة تمر على الشعب فى الشارع وعندما اشتكى احد المواطنين من عدم وجود خبز ليأكله اعطاه باكو شاى ليشربه بديلا عن الخبز وليتمسح فيه زى القطة مثل شاى عادل امام فى دور مدحت ونوار فى دور ماجدة فى فيلم غاوى مشاكل عندما اصر عادل امام ان تشرب نوار الشاى الذى وضع فيه مادة تجعلها تتمسح فيه زى القطة !!!

    رد

    • السادات الذى قال لاسياسة فى الدين ولادين فى السياسة أخطأ ولم يلتزم بما قاله لانه كان ينهى خطابه بايات قرآنية واى احتفال سياسى يبدأ بالقرآن الكريم اذا الصح ان نقول لا استغلال سياسى للدين ولا استغلال دينى للسياسة . بمعنى لا يجوز لاى مشرع فى البرلمان ان يصدر قانون يتعارض مع الثوابت الاسلامية المتفق عليها ولا يجوز لاى سياسى ان ينسب رايه الذى يحتمل الخطأ للاسلام لمجرد انه عالم فى الدين ولكنه ليس من اهل الذكر فى السياسة فلها من يعمل بها ولايشترط ان يكون شيخا

      رد

  • كواحد من اول من رفعوا شعار الاسلام هو الحل باسم حزب العمل الاشتراكى وشاركت مع المهندس ابراهيم شكرى فى تاسيس الحزب وادرت غرفة عمليات للحزب تحت هذا الشعار اقول لايوجد شئ اسمه اسلام سياسى بل استغلال سياسى للاسلام سياسيا من تجار دين لخداع الناس وهم ابعد الناس عن الاسلام فلا معنى لاحزاب دينية اصلا لانها تخالف اكثر من نص قرآنى منها :-
    مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32)
    فالمجتمع الاسلامى يلتزم بالثوابت الاسلامية التى لا يختلف عليها احد اما فى الاجتهادات فناخذ ايسرها ومن يريد ان يتشدد على نفسه فهو حر مالم يضر اما شعار الاسلام هو الحل فهو ان يتمسك كل مسلم بالقيم الاسلامية من صدق وامانة وحب الخير للجميع وايثار المصلحة العامة على المصالح الشخصية والعفو والتسامح بين الجميع فلو التزم اى سياسى بهذه القيم لتم حل كل مشاكلنا اما ان تجد من يدعى انه تيار اسلامى وهو منافق يعشق سفك الدماء والافساد فى الارض ويرفض الاخر فهو من شر خلق الله من الخوارج ويشتغل الاسلام لخداع الناس والتجارة بالدين وينطبق عليه قوله تعالى :-
    وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿8﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿9﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿10﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿11﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿12﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿13﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴿14﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿15﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿16﴾

    رد