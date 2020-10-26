بوشناف يكلف مدراء جدد لمديريات أمن بنغازي والبيضاء و أجدابيا ورأس لانوف وامساعد

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم الإثنين، قراراً بتكليف إدريس السعيطي مديراً لأمن أجدابيا، و عادل عبد العزيز مديراً لأمن البيضاء، و خالد البسطة مديراً لأمن أجدابيا، و ونيس الشكري مديراً لأمن بنغازي، و محمد الدرسي مديراً لأمن منفذ امساعد البري، و أحمد الشامخ مديراً لأمن راس لانوف، و جبريل حمد مديراً لأمن امساعد.

وشدد بوشناف في قراره على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذه، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .

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