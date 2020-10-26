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الفائدي: لا يمكننا التنبؤ بحجم وقوة رد فعل الميليشيات من اتفاق وقف إطلاق النار

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حذّر الناشط السياسي الليبي فرج الفائدي من ردة فعل الميلشيات والتنظيمات الإرهابية المستفيدة من تراكم الفوضى والأزمات في ليبيا.

الفايدي وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” قال إن هذه الميليشيات متنفّذة جدًا في إدارات حكومة الوفاق، وترتبط بتنظيمات أنصار الشريعة وداعش والقاعدة المصنفة إرهابية.

وأشار إلى أن المليشيات المتضرّرُ الأكبر من اتفاق وقف إطلاق النار، وأن تحول الاتفاق إلى قرار أممي سيفوت عليها فرصة تعطيله.

واختتم الفايدي بالقول: “لا يمكننا التنبؤ بحجم وقوة رد فعل الميليشيات التي ربما يصل لمراحل عنيفة جدًا”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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