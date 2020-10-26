ليبيا الان

وزير خارجية قطر يلتقي سيالة وباشاغا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين مع كل من وزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا خلال زيارتهم للبلاد.

وبينت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، وآخر التطورات في ليبيا.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري دعم بلاده لحكومة الوفاق مشددا على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة مجددا ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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