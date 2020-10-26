لافروف: نعمل مع أنقرة على تقريب مواقف أطراف النزاع في ليبيا

ليبيا – قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في ليبيا بفضل الجهود الروسية والتركية، وإن موسكو وأنقرة مستمرتان في العمل على تقريب مواقف أطراف النزاع في ليبيا؛ من أجل بدء عملية التسوية السياسية في البلاد.

لافروف وفي حديثه لوكالة أنباء “أثينا ومقدونيا” وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “يساهم الخبراء الروس والأتراك في الوقت الحاضر في المصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا، وقد نجحت الجهود المشتركة في إقامة نظام وقف إطلاق النار، وكذلك استئناف نشاط القطاع الرئيسي لاقتصاد البلاد – النفط”.

وتابع لافروف: “مستمرون في العمل على تقريب المواقف التفاوضية للأطراف المتحاربة من أجل إطلاق تحولات سياسية بناءً على قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين”.