الليبيون يُفضلون فيسبوك ثم يوتيوب.. وانستغرام “شبه معدوم”

سيطرت وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الأخيرة على العالم، ولم يعد هناك شخص في العالم إلا لديه حساب على أحد هذه المواقع.

موقع دولي نشر إحصائية كشف فيها عن أكثر موقع تواصل اجتماعي تم استخدامه في العالم في الفترة بين سبتمبر 2019 إلى سبتمبر 2020.

وبحسب الإحصائية فإن فيسبوك هو الموقع الأكثر استخدامًا في هذه الفترة على مستوى العالم، حيث وصلت نسبة استخدامه عالميًا إلى 74.5%.

أما صاحب المركز الثاني فكان مفاجأة، حيث احتله موقع Pinterest ووصلت نسبة استخدامه إلى 11.5%، وفي المركز الثالث جاء موقع تويتر بنسبة 6.8%، ومفاجأة أخرى كانت في المركز الرابع الذي احتله موقع يوتيوب لمشاركة الفيديو ووصلت نسبة استخدامه إلى 3.9% ثم انستغرام 1.58%.

وفي ليبيا احتل فيسبوك مركز الصدارة أيضًا حيث وصلت نسبة استخدامه إلى 77.5% وانخفضت نسبة استخدامه إلى 39% في شهر أبريل الماضي، بينما وصل إلى أعلى نسبة التي بلغت 85% في أغسطس الماضي.

وفي المركز الثاني جاء موقع يوتيوب بنسبة 12.9% وثالثًا تويتر 7.4% وفي المركز الرابع موقع Pinterest بنسبة 1.2%.

وعلى الرغم من النمو المتسارع لمنصة انستغرام لمشاركة الصور، إلا أن الليبيين غير مهتمين بهذه المنصة، إذ وصلت نسبة استخدامها في ليبيا خلال الفترة المذكورة إلى 0.66% فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية