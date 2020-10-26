الخارجية الليبية: تحويل اتفاق جنيف إلى قرار من مجلس الأمن سيعطيه الشرعية الدولية

ليبيا – قال مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية بالحكومة الليبية عبد الحفيظ التاجوري إنّ التوجه المباشر باتفاق اللجنة العسكرية 5+5 إلى مجلس الأمن، هو محاولة من اللجنة العسكرية والبعثة الأممية لتحاشي مصير الإتفاقات والتقاربات السياسية.

التاجوري وفي تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أمس الاثنين أوضح أنها كانت تنتهي بسبب الضغط الداخلي من الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، إضافة إلى الضغط الخارجي من الدول الراعية للإرهاب مثل تركيا وقطر، وهو ما كان ينتهي بهذه الاتفاقيات للتعطيل والفشل.

وأكّد أن تحويل اتفاق جنيف إلى قرار من مجلس الأمن سيتجاوز هذه الضغوط ويعطيه الشرعية الدولية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية