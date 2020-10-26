البرغثي يرد على ترشيحه لرئاسة الحكومة الليبية

أخبار ليبيا24

وجّه، السفير الليبي بالمملكة الأردنية، الدكتور محمد البرغثي، شكره وتقديره، لعدد من مشايخ ونشطاء المجتمع المدني، الذين قاموا بترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المقبلة.

وقال البرغثي، في تدوينة على فيسبوك، “أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام، لكل أسم تضمنته هذه القائمة، قائمةٌ مرصعةٌ بأحفاد أبرز قادة الجهاد الوطني ضد الاستعمار الإيطالي، شخصياتٌ وطنية، تتمتع باحترام وتأثير مجتمعي، تشرفتُ بمعرفة أغلبها، تواصلنا وتحاورنا، كان الهدف دائماً هو استعادة الوطن وبناء الدولة”.

وأضاف، “أعتزُ بهذه الثقة وهي بالنسبة ليّ أهم من أي وظيفة عامة قد يشغلها المرء، الوظيفة القيادية قد تكون خاليةٌ من الإغراء، هي عبءٌ ثقيل، ومسؤوليةٌ كبيرة جداً”.

وقال، “الوظيفة اليوم: لا تستحق أن يسعى الانسان إليها، أما إذا شاء القدر وسعت إليه؛ ينبغي أن يُفكر ملياً في الأمر، وأن يدعو الله ان يساعده على اتخاذ القرار الصائب”.

وأعلن عدد من مشايخ ونشطاء المجتمع المدني، ترشيح البرعثي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أنهم يضعون ثقتهم به، واصفين إياه بنظافة اليد وأنه يتمتع بالقدرة والكفاءة والخبرة، وليس لديه أية انتماءات حزبية أو جهوية أو قبلية.

وطالبوا، في بيان موقع من 50 شخصًا، أعضاء لجنة الحوار الوطني، بدعم ترشيحه، معتبرين أن ذلك فيه صالح الوطن، وأن من شأنه عودة ليبيا قوية، وأنه الرجل المناسب في المكان المناسب.