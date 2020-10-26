المصباحي: اتفاق الوقف الدائم لإطلاق النار عبر عن إرادة الليبيين

أكد رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ واعيان ليبيا، محمد المصباحي، أن اتفاق الأطراف العسكرية في جنيف على الوقف الدائم لإطلاق النار عبر عن إرادة الليبيين.

وأشار، المصباحي، في مداخلة هاتفية تابعتها ورصدتها ليبيا 24، إلى أنه بعد هذه الاتفاقية أصبح الوجود الأجنبي مستهدف من كل أبناء ليبيا سواء كان في الشرق أو الغرب أو الجنوب

وأفاد المصباحي، بأن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق غير المعتمدة مع تركيا والتي الآن يدافعون عنها هي اتفاقيات “مشبوهة وغامضة ومخالفة لكل القوانين” ، مشيرا إلى أن أول من عارض اتفاق جنيف بين الليبيين هي تركيا “

وأوضح المصباحي، أن تركيا تريد خلافة عسكرية جديدة في ليبيا، لافتا إلى أن الليبيين لن يرضوا بهذه الأوهام أبدا.

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