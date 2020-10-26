الوفاق وقطر توقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني

وقع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ورئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وبينت وكالة الأنباء القطرية أن باشاغا وآل ثاني وقعا مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين.

والتقى آل ثاني، اليوم الاثنين مع فتحي باشاغا ووزير الخارجية محمد سيالة خلال زيارتهما لقطر.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء القطري دعم بلاده لحكومة الوفاق مشددا على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين لتعزيز مسار الحل السياسي للأزمة مجددا ترحيب بلاده باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.