تكتل نواب الجنوب يطالب البعثة الأممية بإعلان آلية اتخاذ القرار بملتقى الحوار السياسي

ليبيا – أكّد تكتل فزان النيابي بمجلس النواب في بيان له أمس الأحد متابعته لمستجدات ملتقى الحوار السياسي الليبي ونشر أسماء المشاركين.

التكتل وفي بيانه الذي تلقّت المرصد نسخة منه قال: “في الوقت الذي نتابع فيه مستجدات ملتقى الحوار السياسي الليبي، ونشر أسماء المشاركين، ومطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من الأعضاء المشاركين الإعلان بالالتزام بضوابط وقواعد وتعهدات تثير مخاوفنا، وتذكرنا بقائمة المبعوث السابق ليون في الحوار السياسي في الصخيرات الذي نتج عنه مجلس رئاسي غير توافقي ساهم في تأزيم المشكل الليبية”.

وطالب البعثة الالتزام بإعلان آلية اتخاذ القرار في ظل عدم تساوي أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقى الحوار السياسي.

ورأى أن التوافق يتطلّب تساوي الأعداد بين الأقاليم أو اعتماد المجمعات الانتخابية والأغلبية البسيطة في كل إقليم معًا بشأن القرارات العامة، خاصة اختيار مجلس رئاسة الحكومة والمجلس الرئاسي.

التكتل أكّد على تمثيل المرأة البرلمانية من الجنوب الليبي، أسوة بتمثيل النائبات من البعثة في المناطق الأخرى، محذرًا من العودة إلى المربع الأول وفشل هذا الملتقى إذا استمر بهذا الغموض.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية