الترجمان: تنظيم الإخوان يعتمد على توظيف الميليشيات ودفعها لخطف مسؤولين وقيادات

ليبيا – علق رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان على واقعة خطف المسؤول الرسمي لإعلام حكومة الوفاق محمد عمر بعيو من منزله في العاصمة طرابلس على يد مجموعة ميليشياوية.

الترجمان وفي تصريح لصحفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال إن هذه المجموعات سبق وخطفت علي زيدان، في عملية هي على الأرجح ابتزازية ثم احتجزوا في مارس 2014 نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام السابق المنتهية ولايته وحاولوا تشويه صورته، ولكن لم ينجحوا في استدراجه، وبعد ذلك تم نفي أمر الاختطاف.

وأضاف أنّ الخطف فعل معتاد لدى الميليشيات التي لا تعترف بأي شيء، ولا تؤمن إلا بالسلاح الذي قادها إلى السلطة بعد سقوط النظام السابق، وبالتالي باتت تستخدمه لفرض آرائها على القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي؛ لتحقيق مصالحها فيما يتعلق بتعيين المسؤولين في الوزارات والإدارات، ولكن الأمر يختلف تبعًا لقوة هذه الميليشيا عن غيرها.

الترجمان إتهم تنظيم الإخوان بالاعتماد على توظيف من يواليه من الميليشيات ودفعها لخطف مسؤولين وقيادات؛ سعيًا لإعادة خلط الأوراق بما يحقّق مصالحه في أوقات محددة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية