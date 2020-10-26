لافروف : نعمل مع تركيا لتسوية النزاع في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل مع تركيا على تسوية النزاع في ليبيا وتحقيق الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن هذه التسوية تتم بالرغم من وجود اختلاف خطير في سياسة روسيا وتركيا لعدد من المسائل الإقليمية .

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية، أن عدد من الخبراء الروس والأتراك يساهمون في جهود المصالحة بين طرفي النزاع الليبي معتبرا أنه من خلال تضافر جهود البلدين تم وقف إطلاق النار وكذلك إعادة إنتاج النفط الذي يعد الصناعة الاقتصادية للبلاد، على حد قوله.

وأشار لافروف إلى أن روسيا تواصل العمل على سد الفجوة في المواقف التفاوضية لطرفي الصراع بهدف إطلاق إصلاح سياسي على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج مؤتمر برلين.

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