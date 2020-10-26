مالكيفيتش: الوفاق نقلت المعتقلين الروسيين إلى قاعدة عسكرية تركية في مطار معيتيقة

كشف ألكسندر مالكيفيتش رئيس صندوق حماية القيم الوطنية الروسي، اليوم الاثنين، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة نقلت العاملين في الصندوق والمحتجزين من قبل مليشيا الردع مكسيم شوغالي وسامر سويفان، من سجن محلي ليبي إلى قاعدة عسكرية تركية في مطار معيتيقة.

وقال مالكيفيتش، في تصريحات صحفية إنه وجه رسالة مفتوحة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلب فيها تقديم المساعدة لهذين الروسيين، وجاء في الرسالة: “أطلب منكم المساعدة في حل هذه المشكلة وإعادة مكسيم شوغالي وسامر سويفان إلى وطنهما، حيث ينتظرهما أقرباؤهما وأصدقاؤهما. وهذه الخطوة من جانبكم ستكون تأكيدا آخر على العلاقات الودية بين روسيا وتركيا”.

هذا ويذكر أنه تم احتجاز هذين الموظفين في ليبيا في عام 2019، وتتهم النيابة العامة في طرابلس، كلا من شوغالي وسويفان بالتدخل في الشؤون الداخلية والانتخابات في ليبيا، والقيام بنشاطات اجتماعية في البلاد دون إذن من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، وتزعم بأنهما سافرا، إلى أماكن لم يسمح لهما بزيارتها.

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