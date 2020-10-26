الكويت: مستعدون لدعم الحوار السياسي والمصالحة في ليبيا

أكد أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان استعداد دولة الكويت لدعم الحوار السياسي الليبي والمصالحة للوصول إلى الاستقرار في ليبيا، وتقديم ما يلزم لإنجاح ذلك.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن كاجمان قدم خلال لقائه أمير دولة الكويت واجب العزاء إلى دولة الكويت في وفاة الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل النائب كاجمان، أصدق تعازي المجلس الرئاسي والشعب الليبي، إلى الشيخ نواف الأحمد الصباح والشعب الكويتي، في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأشاد بدوره الكبير في المصالحة في النزاعات الإقليمية والمساعدات الإنسانية.

كما استقبل ولي العهد الأمير مشعل الأحمد الصباح في الديوان الأميري، النائب كاجمان، حيث تقبل تعازي النائب والمجلس الرئاسي والشعب الليبي في وفاة الشيخ الصباح الأحمد الصباح وشكره على التعزية.

بدوره، أكد النائب كاجمان على عمق العلاقة الأخوية بين الشعبين.

كما استقبل رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في ديوان رئيس مجلس الوزراء، النائب كاجمان، وتقبل تعازي النائب والمجلس الرئاسي والشعب الليبي لوفاة الأمير الراحل، ودار الحوار حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء دعم بلاده لحل سياسي في ليبيا، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون ليبيا-ليبيا بعيدًا عن أي تدخل أجنبي وأعرب عن استعداد حكومته لتقديم الدعم للمصالحة الوطنية للاستقرار في ليبيا.