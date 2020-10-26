المشير حفتر يستقبل وفدا من قبيلة الطوارق في الرجمة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مكتبه في مقر القيادة بالرجمة اليوم الاثنين وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الطوارق.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة في إيجاز صحفي إن وفد الطوارق أثنى خلال اللقاء على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب، وسعيهم المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.

وأضاف أن “المشير خليفة حفتر شدد خلال لقائه بوفد الطوارق على أهمية دور القبائل الليبية في الحرب القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة”.