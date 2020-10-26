المشير حفتر يستقبل وفداً من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر القيادة في منطقة الرجمة وفدا من مشايخ وأعيان قبيلة الطوارق.

وقالت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد قبيلة الطوارق أثنى خلال اللقاء على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيهم المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.

وأضافت أن المشير خليفة حفتر شدد خلال اللقاء على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

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