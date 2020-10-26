“المحاسبة” يُوجه بتحسين خدمات الخطوط الليبية

التقى رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح، أمس الأحد، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن لحيرش ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية القابضة للطيران عزالدين المشنون، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد خالد اسباقة بالإضافة إلى رئيس الهيئة الاستشارية أحمد عبدالحميد عبد العاطي.

واستعرض مدير شركة الخطوط الجوية الليبية خلال اللقاء سير العمل بالشركة والصعوبات التي واجهتها والتدابير اللازم اتخاذها.

ودعا رئيس الديوان القائمين على إدارة الشركة لبذل المزيد من الجهد لتحسين وتطوير خدماتها التي تقدمها للمواطنين، ومن جهته قام المدير التنفيذي لشركة الخطوط الليبية بتكريم عمر عبدربه على جهوده المبذولة.

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