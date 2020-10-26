القيادة العامة يندد بالاتفاق الأمني بين الوفاق وقطر

أخبار ليبيا24

أعربت، القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، عن رفضها لتوقيع اتفاق أمني بين قطر وحكومة الوفاق، لافتًا أن ذلك يعد خرقًا لمخرجات حوار اللجنة العسكرية “5+5” في جنيف.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، “إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5”.

وأضاف، كما أن التوقيع يعد “محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي”.

وأفادت، وسائل إعلام مقربة من حكومة الوفاق، أن الحكومة، وقّعت، اليوم، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني مع قطر، وذلك إثر زيارة لوزير الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا.