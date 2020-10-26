تكتل فزان النيابي: يجب إعلان آلية اختيار القرار في الملتقى السياسي

هاجم تكتل فزان النيابي بمجلس النواب قائمة البعثة التي أعلنت عنها أمس الأحد للمشاركين في الحوار السياسي.

وقال التكتل في بيان له إن شخصيات الحوار السياسي تذكرنا بقائمة المبعوث الأممي السابق ليون في حوار “الصخيرات”، وما نتج عنه من مجلس رئاسي غير توافقي.

وأضاف تكتل فزان أن أعداد ممثلي الأقاليم الثلاثة في ملتقى الحوار السياسي غير متساوية، مشيرا إلى أن التوافق يتطلب تساوي الأعداد بين الأقاليم واعتماد المجمعات الانتخابية والأغلبية البسيطة في كل إقليم بشأن القرارات العامة وخاصة اختيار مجلس رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي.

ودعا البيان إلى تمثيل المرأة الجنوبية أسوة بتمثيل النائبات من المناطق الأخرى، وطالب التكتل في بيانه البعثة الأممية بإعلان آلية اتخاذ القرار في الحوار السياسي، وحذر من مغبة العودة إلى المربع الأول وفشل هذا الملتقى إذا استمر هذا الغموض.