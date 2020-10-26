معيتيق يدعو لاستئناف برامج الإصلاحات الاقتصادية

دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق إلى استئناف برامج الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سعر صرف الدينار الليبي سواء على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية أو الشخصية ما سيسهم حتما في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية ومعالجة أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية.

وحث معيتيق في بيان له “مؤسسات الدولة كافة على بذل مزيد من الجهود واستثمار حالة الإيجابية بعد الاتفاق المبرم المدة الماضية (لوقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية 5+5) والذي بموجبه استؤنف إنتاج النفط ما أكد حسن النوايا بعد حالة انعدام الثقة والصراح المسلح”.

وأضاف “لقد بعث اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الأمل في معالجة مستدامة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي كبلت ليبيا وعطلت مرافقها ومؤسساتها عدة سنوات”.

وأوضح معيتيق أن الاتفاق الاقتصادي الذي أبرم مؤخرا لفتح الحقول النفطية باكورة “حراك نجح في تحريك عجلة التفاوض والحوار الوطني وأنتج توافقات كبيرة لإعادة تدفق النفط وفتح آفاقا واسعة للتصالح والتئام الشمل”.

ودعا معيتيق “جميع الأطراف غلى تجنيب المؤسسة الوطنية للنفط ومرافقها كل أنواع الصراعات والتجاذبات السياسية” لرفع المعاناة عن المواطن.