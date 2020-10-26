أردوغان يخضع للتحذيرات الدولية ويلغي تدريبات عسكرية في البحر المتوسط

أعلنت تركيا إلغاء تدريبات عسكرية كان من المخطط تنفيذها شرق البحر الأبيض المتوسط حتى بعد غد الأربعاء.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن مصادر أمنية تركية، قولها أن أنقرة ألغت إخطار “نافتكس” المعلن لغاية 28 أكتوبر، بينما ألغت أثينا إخطارها الساري حتى 29 من الشهر نفسه.

وأوضحت المصادر أن أنقرة ألغت إخطار “نافتكس” للتدريبات على الرماية في المتوسط كدليل على حسن النية.

وتشهد منطقة شرق المتوسط منذ أشهر توترا بالغا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية “غير القانونية”.

وفي تصعيد للمواجهة غير المباشرة، نفذت تركيا واليونان، مناورات عسكرية في المنطقة مما زاد المخاوف من اندلاع نزاع عسكري قد ينجم عن وقوع اشتباك غير متعمد.

وأطلقت تركيا واليونان في سبتمبر الماضي اجتماعات فنية عسكرية برعاية الناتو في مقر الحلف ببروكسل لبحث “أساليب فض النزاع” بين الطرفين.

وفي الأول من أكتوبر الجاري أعلن حلف شمال الأطلسي عن توصل تركيا واليونان إلى اتفاق على تشكيل آلية عسكرية لفض النزاع بين الجانبين في منطقة شرق المتوسط.