استعدادات في بني وليد للاحتفال بذكر المولد النبوي

يستعد المواطنون في مدينة بني وليد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث بدأ المواطنون بالنزول إلى الأسواق لمتابعة مستلزمات المولد من مواد غذائية وألعاب أطفال والفوانيس والقناديل لإحياء هذه الذكرى.

وأوضح التاجر أبوبكر الحصني لـ«بوابة الوسط» أن أكثر الأشياء التي يحرص على شرائها المواطنون هي الفوانيس والقناديل والدف والطبلة الصغيرة الخاصة بالأطفال، مؤكدا أن الأسعار في متناول الجميع وأنهم يحاولون مساعدة المواطنين خاصة الأطفال لإدخال الفرحة والبهجة في قلوبهم في ذكرى مولد خير البشرية.

من جهته، قال الحاج صالح حميد، إن أهالي وأبناء مدينة بني وليد لازالوا يحافظون على إحياء هذه المناسبة الدينية للتعبير عن حبهم وارتباطهم بالرسول الكريم وإتباع سنته والإقتداء به والتمسك بأخلاقه.

وتبدأ الاحتفالات بمولد الرسول الكريم بمدينة وليد مع أول يوم من شهر ربيع الأول من كل عام وتستمر لعدة أسابيع، حيث تنظم حلقات الذكر والأناشيد في عدد من الزوايا الصوفية والمنارات.

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