لجنة الطوارئ بصبراتة تطالب الأطباء والتمريض بالالتحاق بمركز العزل

أعلنت لجنة الطوارئ ببلدية صبراتة اليوم عدم قبول حالات جديدة بمركز العزل بسبب ازدياد الحالات المصابة بفيروس كورونا، وامتلاء جميع الأسرة بالعناية الفائقة بالمركز، وكذلك نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة.

داعية الأطباء والتمريض إلى الالتحاق بمركز العزل لفتح القاطع الثاني الجديد والذي يحتوي على 10 أسرة لخدمة المرضى الذين يحتاجون للعلاج.

لجنة الطوارئ وصفت الوضع في بلدية صبراتة بالطارئ والكارثي نظرا لتزايد الحالات الحرجة، مطالبة الجميع بتحمل مسؤولياتهم في ميادين العمل لمجابهة جائحة كورونا.

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