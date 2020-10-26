حفتر يؤكد لوفد من الطوارق أهمية دور القبائل في الحرب على الإرهاب

أكد القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر خلال لقائه وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة الطوارق على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة .

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة بالرجمة وفدا من أعيان ومشائخ قبيلة الطوارق الذي أثنى خلال هذا اللقاء على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيها المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.