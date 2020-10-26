ليبيا الان

حفتر يؤكد لوفد من الطوارق أهمية دور القبائل في الحرب على الإرهاب

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر خلال لقائه وفداً من مشائخ وأعيان قبيلة الطوارق على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة .

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة أن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة بالرجمة وفدا من أعيان ومشائخ قبيلة الطوارق الذي أثنى خلال هذا اللقاء على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب وسعيها المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ياطرطور حفتر أنت بعت ليبيا
    الطرطور حفتر واليهودي عقيلة طالح قاموا ببيع ليبيا قبل أن يصلوا للحكم – كيف لو وصولوا للحكم ..؟.
    – باعوا البحر باسمكة لي ايطاليا .
    – باعوا جبال الذهب لفرنسا والامارات .
    – باعوا النفط لعصابات الشيطانية الفاغنر ومصر.
    – تهريب الوقود والنافطة للأفارقة .
    – تهريب الذهب الى يهود الامارات .
    الطرطور حفتر متفق كلب السراج اجويلي في جلب التشاديين لقتل الليبيين باموال الليبيين وسيارات واسلحة الليبيين ويقولون لنا جيش وجيش وهم جيوش حراس المعبد باتفاق مع البرهان ودبي لاحتلال ليبيا بشكل غير مباشر عبر المرتزقة التي تشرف عليهم دولة الخنازير الامارات.

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