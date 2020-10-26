الوفاق وقطر توقعان على مذكرة تفاهم أمنية

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وقعت حكومة الوفاق وقطر، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية بالحكومتين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن “رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ووزير الداخلية في حكومة الوفاق، يشهدان التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني تهدف لتعزيز التعاون في المجال الأمني”.

وتمتد المذكرة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وقد تركّزت في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتضمنت، المذكرة على ثمان مواد، من بينها تبادل المعلومات بين الحكومتين حول التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها، وشبكات دعم الإرهاب من حيث الإمداد والتمويل، والبحث والتحري والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات.

وتضمنت أيضًا، تبادل الخبرات بشأن الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب، وتقديم الأدوات اللازمة المساعدة في مكافحة مختلف صور وأشكال الإجرام الدولي.

كما تضمنت، على تبادل المساعدة في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي، وبالأخص غسل الأموال والأساليب المتبعة في التجارة الدولية غير المشروعة كتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيع المذكرة في الدوحة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، خالد آل ثاني، ووزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.