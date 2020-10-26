البعثة الأممية تعلن تفاصيل الاجتماع الافتراضي الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الإثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي.

ووفقًا لبيان صادر عن البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم خلال اللقاء إطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخرًا في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما تم إطلاعهم على التوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.

وقالت ويليامز في كلمتها خلال الملتقى “إننا معكم اليوم في هذه المحطة الأساسية لنكون في مستوى المسؤولية التاريخية ومستوى ما يطلبه الشعب الليبي، فالليبيين يريدون أمنًا وسلامًا وعيشًا كريمًا لهم ولأبنائهم؛ الليبيون يريدون احترامًا وعدالة؛ يريدون حكمًا رشيدًا موحدًا ونزيهًا؛ والأهم من ذلك، يريدون وحدة وطنية وسيادة وطنية ونسيجًا اجتماعيًا منسجمًا”.

وأضافت “ما يهم الشعب الليبي هو (ماذا) وليس (مَن)، يعني ماذا سينتج عن الحوار وليس من سيشارك فيه، وهذا يُضاعف مسؤوليتكم التاريخية والوطنية أمام شعبكم والمجتمع الدولي.. ولذا من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والجهوية”.

وأوضح البيان، عرض أعضاء الملتقى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي، لافتًا إلى أنهم حثوا على الشفافية خلال العملية وشددوا على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأعرب المجتمعون عن حرصهم على الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية في ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف ثابت وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار، وفق نص البيان.

ويأتي هذا الاجتماع، وسط تأكيد كل من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، ووزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، على أن الاتفاقيات التي تم توقيعها مع تركيا خارج اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقعه وفدا المحادثات العسكرية في جنيف الجمعة الماضية، مشددين على أن التعاون المشترك مع ما وصفوه بـ “الحليف التركي” سيكون أكبر مما سبق الأيام المقبلة.

ومن المرتقب أن تستضيف تونس مطلع شهر نوفمبر المقبل، الحوارات الليبية ضمن مسار التسوية السياسية للأزمة المتفاقمة منذ عدة أعوام، وذلك برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.