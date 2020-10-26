اختتام البرنامج التدريبي الأول المشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية

اختتم اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس البرنامج التدريبي الأول المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وذلك ضمن برنامج العمل المشترك بين الوزارتين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن البرنامج التدريبي كان في مجال البرتوكول وفن الإتيكيت وأمن المعلومات والعلاقات الدولية والمصطلحات الدبلوماسية بإشراف معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية واستهدف 65متدرب من بينهم 31 ضابطاً 27 ضابط صف و6موظفين بالإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية ومكتب الشرطة العربية والدولية بمعدل 60ساعه تدريبية.

وحضر اختتام البرامج التدريبي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومدير الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ومدير أمن طرابلس ومدير مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية وأعضاء عن وزارة الخارجية ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية وعدد من أعضاء ومنتسبي الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.

وتم منح درع الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية لمعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية نظير ما قدموه من تعاون لإنجاح هذا البرنامج التدريبي المشترك.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم إعداد مجموعة من الدورات التدريبية الأخرى خلال الفترة القادمة للرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية في مجال إعداد الكوادر المهنية.