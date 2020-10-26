مكتب «الصحة العالمية» بالجنوب يوزع شحنة مستلزمات طبية إلى المرافق الصحية في سبها

وزع مكتب منظمة الصحة العالمية في المنطقة الجنوبية، اليوم الاثنين، شحنة من المستلزمات الطبية إلى المرافق الصحية في مدينة سبها.

وشملت عملية التوزيع مركز سبها الطبي وفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمدينة، إلى جانب العيادة التنفسية والعيادة المجمعة.

وقالت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب، الدكتورة راضية الجدواي لـ«بوابة الوسط» إن الشحنة تشمل معدات توليد أكسجين إلى جانب مواد تخص الوقاية ضد فيروس كورونا من كمامات وقفازات وغيرها.

وقال مدير مركز سبها الطبي، الدكتور عبدالرحمن عريش لـ«بوابة الوسط» إن مكتب منظمة الصحة العالمية في الجنوب الليبي يقوم بمجهودات كبيرة حسب الإمكانيات المتوفرة لديه خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى المساعدات الطيبة المقدمة للمراكز الصحية.

يشار إلى أن مكتب منظمة الصحة العالمية في المنطقة الجنوبية يقوم بتقديم مساعدات طبية للمرافق الصحية على مستوى الجنوب.

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