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وليامز في أول اجتماع لملتقى الحوار الليبي عبر الإنترنت: الليبيون يريدون الأمن والحكم الرشيد والوحدة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ورئيسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أول اجتماع لملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وتم خلال اللقاء إطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخرا في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وفق بيان رسمي أصدرته البعثة، وتلقت «بوابة الوسط» نسخة منه. «مبادئ الشمولية الاجتماعية والسياسية»

مطالب الأمن والوحدة والسلام
كما تم إطلاع المشاركين على «التوصيات والمقترحات القيمة التي قدمها ممثلو اللقاء التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب مع عمداء البلديات وغيرهم».

وقالت وليامز مخاطبة الملتقى:«إننا معكم اليوم في هذه المحطة الأساسية لنكون في مستوى المسؤولية التاريخية، ومستوى ما يطلبه الشعب الليبي، فالليبيون يريدون أمنًا وسلامًا وعيشًا كريمًا لهم ولأبنائهم؛ الليبيون يريدون احترامًا وعدالة؛ يريدون حكمًا رشيدًا موحدًا ونزيهًا؛ والأهم من ذلك، يريدون وحدة وطنية وسيادة وطنية ونسيجًا اجتماعيًا منسجمًا».

ما يهم الشعب الليبي
وأضافت: «إن ما يهم الشعب الليبي هو ماذا وليس من، يعني ماذا سينتج عن الحوار وليس من سيشارك فيه، وهذا يضاعف مسؤوليتكم التاريخية والوطنية أمام شعبكم والمجتمع الدولي. ولذا من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والجهوية».

وعرض أعضاء الملتقى وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وحثوا على الشفافية خلال العملية، مشددين على أهمية إطلاق الشعب الليبي على مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي، معربين عن حرصهم على الانخراط بشكل بناء وبحسن نية في الملتقى، بهدف ثابت ألا وهو رسم خارطة طريق سياسية شاملة تضع ليبيا على طريق الديمقراطية والوحدة والازدهار.

ووفق البيان نفسه، ستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي ابتداءًا من التاسع من نوفمبر المقبل بالعاصمة التونسية تونس.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تم اعتقال مسلح لأربعة موضفات في احد المطارات يقومون بسرقة حاجيات الركاب والمسافرين وطباعة جوازات سفرهم ⛔ بألة السكنر الممنوعة ـ⛔ ويتم تزوير البيانات الشخصية للركاب والمسافرين في احدى المطابع في احدى المدن وتم ضبط مسافرات بحمل مزيف من االبلاستك يتم فيها تهريب حاجيات المسافرين وكذلك عينات من الدم .
    وخصوصا الرجال وإستهدافهم في سلال بلاستيكية وكذلك صور عائلاتهم الشخصية ويتم تنسيبها لأشخاص أخرين دون وجود أي اعتراض عسكري أو أي أجراء بالخصوص وبما في ذلك سرقة كتب القرأن الكريم ويتم حرقه أو أستبدااله باغراض ممنوعة لاعتقالات مزيفة ومزورة دون اي تحرك عسكري مسلح .

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