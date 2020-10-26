الوطنية للنفط تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل ابتداء من اليوم والانتهاء الشامل للإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.

وقالت المؤسسة إنها أعطت التعليمات لمشغل شركة مليتة بمباشرة الإنتاج من حقل الفيل النفطي وعودة خام مليتة تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القريبة القادمة.

وفي هذا الخصوص أكد رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة هو إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، تماشيا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمتي أوبك وأوبك بلس.

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