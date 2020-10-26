«معيتيق»: استئناف عمل الحقول النفطية يمثل ركيزة كبيرة للاقتصاد الليبي

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق اليوم الاثنين باستئناف عمل كافة الحقول والموانئ النفطية، الذي يمثل ركيزة كبيرة للاقتصاد الليبي لاستئناف مشاريع التنمية “بحسب تعبيره”.

و دعا “معيتيق” خلال بيان له عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” إلى استئناف برنامج الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة سعر الصرف سواء على مبيعات النقد الأجنبي او الأغراض الشخصية والتجارية، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية، ومعالجة أزمة نقص السيولة النقدية في المصارف التجارية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي وانتهاء الإغلاقات في كافة الحقول والموانئ الليبية.

وقالت المؤسسة في بيان لها الإثنين، إنها أصدرت التعليمات لشركة مليته، بمباشرة الانتاج من حقل الفيل النفطي، وعودة خام مليته تدريجيا إلى معدلاته الطبيعية خلال الأيام القادمة، موضحة أن حصار الحقول النفطية الأشهر الماضية، أثر سلبا على حياة المواطنين المعيشية، على حد قوله.

من جهته، أكد رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، أن المصدر الوحيد للإعلان عن كميات إنتاج النفط، هو إدارة الانتاج بالمؤسسة ، تماشيا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج النفطي بمنظمة أوبك وأوبك بلس، وفق قوله.

وفي 17 سبتمبر الماضي أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، نتيجة لمشاركة فعالة في الحوار الليبي-الليبي الداخلي، مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين.